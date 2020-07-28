بطلة مسلسل "صراع العروش" تستقبل طفلها الأول

استقبلت بطلة المسلسل التلفزيوني الأمريكي الشهير "صراع العروش"، الممثلة صوفي تيرنر، أول أطفالها، أمس الاثنين، من زوجها جو جوناس.

وقالت متحدثة باسم تيرنر في بيان إن "صوفي تيرنر وجو جوناس يسعدهما الإعلان عن ولادة طفلهما"، فيما لم تذكر المزيد من التفاصيل.

وبحسب موقع "تي إم زي" الأمريكي، فإن المولود فتاة، وتمت الولادة الأربعاء الماضي في مستشفى بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ولم يستقر والداها على اسم لها.

واحتفلت صوفي تيرنر وجو جوناس بزفافهما العام الماضي في احتفالين، الأول بشكل غير رسمي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وحفل آخر في فرنسا.

Joe Jonas, Sophie Turner Welcome Baby Girl https://t.co/n4oldK8LgY — TMZ (@TMZ) July 27, 2020

يشار إلى أن جو جوناس (30 عاما) هو عضو في الفريق الغنائي الشهير "ذا جوناس براذرز"، بينما نالت صوفي تيرنر (24 عاما) شهرتها من تجسيدها لدور "سانسا ستارك" في مسلسل "صراع العروش" من إنتاج شبكة "إتش بي أو".

كما اشتهرت صوفي تيرنر من بطولة آخر أجزاء من أفلام الأبطال الخارقين "رجال إكس"، المستوحاة عن قصص "مارفل" الهزلية، وكان آخر فيلم "Dark Phoenix" العام الماضي.