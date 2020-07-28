بسبب "فيسبوك"... حبس شقيقة الفنان المصري أحمد فلوكس

أصدرت محكمة مصرية حكما بحبس شقيقة الفنان المصري أحمد فلوكس، 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، لسرقتها حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، مشيرة إلى أن محكمة جنح الدقي قضت، اليوم الثلاثاء، بقبول المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسها غيابيا سنتين شكلا.

وتابعت: "وفي الموضوع قضت بحبسها 6 شهور مع إيقاف التنفيذ، وذلك لاتهامها بسرقة صفحة شقيقها على "فيسبوك".

يذكر أن محكمة جنح الدقي أصدرت حكما غيابيا بالحبس سنتين لشقيقة الفنان أحمد فلوكس، بتهمة سرقة صفحته على "فيسبوك"، كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه، مشيرة إلى أنه تم اتهامها بسرقة حسابه على "فيسبوك" وارتكاب جريمة الإزعاج العام.

وقالت التحقيقات: "الفنان أحمد فلوكس تقدم ببلاغ بسرقة حسابه على "فيسبوك" ولم يتهم أحدا، وتبين من التحريات أن شقيقته يسر فاروق وراء ارتكاب الواقعة".