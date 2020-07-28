الصين تنشئ أطول أرجوحة في العالم… فيديو

افتتحت الصين أطول أرجوحة في العالم لتكون قبلة عشاق الإثارة والمغامرة، حيث يصل ارتفاعها إلى 100 متر.

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد لحظة انطلاق أول مغامرة على تلك الأرجوحة شارك فيها 3 أشخاص.

وتقول الشبكة إن الأرجوحة تتكون من قوس ملون بألوان قوس قزح وبرج إطلاق بطول 108 أمتار.

وأضافت: "على كل من يبحث عن الإثارة والتشويق أن يرتدي معدات الحماية الخاصة به ليبدأ المغامرة في الأرجوحة الأطول في العالم".

الصين تفتتح أطول أرجوحة في العالم بارتفاع 100 متر pic.twitter.com/6Db1Py4KgZ — CGTN Arabic (@cgtnarabic) July 28, 2020

وتابعت: "يجب أن يتبع كل إجراءات السلامة قبل رفعه إلى ارتفاع 88 مترا للتأرجح فوق حافة الجرف بسرعة 130 كلم في الساعة".