فيديو مدهش لحيوان الكسلان

يتميز حيوان الكسلان ببطئه الشديد حتى أن سرعته لا تتجاوز 250 مترا في الساعة، لكنه يعد واحدا من الحيوانات المدهشة في الحياة البرية.

نشر موقع "تك إنسيدر" الأمريكي مقطع فيديو يرصد بعض جوانب حياة حيوان الكسلان، مشيرا إلى أنه حيوان بطيئ جدا، لكنه لا يعد من الحيوانات المملة.

ويمكن القول أن حيوان الكسلان واحدة من الحيوانات المدهشة على كوكب الأرض، رغم أنه يعد أبطأ حيوان في كوكبنا.

ولا يستطيع هذا الحيوان أن يرى في ضوء الشمس، بحسب الموقع، الذي أوضح أن الضوء الساطع يجعله يصاب بالعمى.

ورغم أن البطئ لا يعد ميزة في أي من الحيوانات، إلا أن هذا الحيوان يعتمد على بطء حركته في حماية حياته من الحيوانات المفترسة، التي تكتشف فراءسها عن طريق الحركة.

Although sloths are slow, they are anything but boring pic.twitter.com/ckGxorAwmO — Tech Insider (@techinsider) July 28, 2020

ومن أغرب عادات هذا الحيوان أنه يستطيع قضاء أوقات طويلة معلقا بجذوع الأشجار في وضع مقلوب (رأسا على عقب).