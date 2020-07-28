ترشيح المصري رامي يوسف لجوائز "إيمي 2020"

رشح القائمون على جوائز الإيمي 2020، اسم الممثل المصري رامي يوسف ضمن قائمة أفضل الممثلين في المسابقة، عنه دوره في مسلسله الكوميدي "رامي".

ذكر ذلك موقع "انفراد" المصري، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن القائمون على ترشيحات جوائز الإيمي لعام 2020، كشفوا عن قائمة أفضل الممثلين الرئيسيين عن دورهم في مسلسل كوميدي"، مشيرا إلى أنها ضمت اسم الممثل المصري رامي يوسف، الذي يجسد دور البطولة في مسلسل "رامي"، الذي يعرض عبر شبكة "Hulu" الأمريكية.

ويقوم رامي يوسف بدور شخص يدعى رامي حسن في المسلسل الكوميدي "رامي"، الذي تدور أحداثه حول الجيل الأول من المهاجرين، وحول عائلة مسلمة تعيش في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

ويلعب دور رامي دور شاب مسلم يفخر بتراثه، ولا يريد أن يتخلى عنه، فهو يحاول أيضا تحقيق التوازن بين كونه ينتمي إلى أول جيل مصري مسلم في العالم الحديث، وكونه أمريكيا.