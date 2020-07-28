لحظة انهيار جسر معلق بمن فوقه... فيديو

تختلف الحوادث في طبيعتها من مكان إلى آخر وفي كل حالة يكون لها أسباب مختلفة عن الأخرى، لكن نتائجها جميعا تكون كارثية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

وتعد حوادث السيارات هي الأكثر شيوعا على الطرق العامة، لكن هناك حوادث أخرى تقع نتيجة انيهارات أرضية أو سقوط جانبا من جسر كما حدث لإحدى الجسور في مدينة صينية.

نشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات تتوقف عندها القلوب، مشيرة إلى انهيار جانب إحدى الجسور بمن عليه من المارة بصورة غير متوقعة.

ولفتت إلى أن الحادث وقع في مدينة تشونغتشينغ، جنوب غربي الصين، عندما كان اثنين من المارة يسيرون على رصيف جانبي بإحد الكباري المعلقة، حيث انهار جانب الجسر بهذا الرصيف ليسقط من عليه تحت كومة من الركام.

Heart-stopping moment! Sidewalk collapsed when two passengers were passing by and plunged several feet into the debris in SW China's Chongqing. Luckily, the two passengers are only slightly injured. pic.twitter.com/Hk15VcfZIe — People's Daily, China (@PDChina) July 28, 2020

وقالت الصحيفة: "لحسن الحظ أن الشخصان الذي سقطا خلال الحادث استطاعا النجاة بعدما تعرضا لبعض الجروح".