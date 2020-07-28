لحظة انهيار جسر معلق بمن فوقه... فيديو

نشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظات تتوقف عندها القلوب، مشيرة إلى انهيار جانب إحدى الجسور بمن عليه من المارة بصورة غير متوقعة.
ولفتت إلى أن الحادث وقع في مدينة تشونغتشينغ، جنوب غربي الصين، عندما كان اثنين من المارة يسيرون على رصيف جانبي بإحد الكباري المعلقة، حيث انهار جانب الجسر بهذا الرصيف ليسقط من عليه تحت كومة من الركام.
Heart-stopping moment! Sidewalk collapsed when two passengers were passing by and plunged several feet into the debris in SW China's Chongqing. Luckily, the two passengers are only slightly injured. pic.twitter.com/Hk15VcfZIe— People's Daily, China (@PDChina) July 28, 2020
وقالت الصحيفة: "لحسن الحظ أن الشخصان الذي سقطا خلال الحادث استطاعا النجاة بعدما تعرضا لبعض الجروح".
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