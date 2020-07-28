أهم ضوابط التحكم في الوزن للاستمتاع بصحة مثالية

انتشرت فكرة في عام 2013، مفادها أن الزيادة المفرطة في وزن الإنسان ليست بأمر مضر صحيًا، وأن هذا الوزن المكتسب قد يحميه من بعض الأخطار.

كان ذلك عندما ادعت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة وزنهم حتى 30 رطلًا فوق المستوى المثالي، كانوا أقل عرضة للوفاة مبكرًا، مقارنة بالأشخاص العاديين، بحسب موقع "ويب إم دي".

لكن تحقيق دقيق، كشف عن عيوب كبيرة في الطرق العملية لهذه الدراسة، التي نشرت في مجلة "الجمعية الطبية الأمريكية"، واتضح أن "الوزن المفرط" ليس صحيًا في النهاية.

وأظهرت عقود من الأبحاث أن السمنة تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة. وتجعلك هذه الأرطال الزائدة الشخص أكثر عرضة للإصابة بمجموعة واسعة من الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والخرف وبعض أنواع السرطان، لكن هناك عناصر يمكنها مساعدة الشخص على قلب الطاولة.

ولضبط الوزن والتحكم بالأنظمة الغذائية الصحية، يجدر رعاية العناصر الآتية.

1- التعرف على مؤشر كتلة الجسم

يعتمد مؤشر كتلة الجسم على طول ووزن الشخص. إنها أداة جيدة للمساعدة في قياس دهون الجسم وقياس فرص إصابة المرء بالأمراض.

لكنها ليست مضمونة، فإذا كان الجسم عضليًا، فإن مؤشر كتلة الجسم يمكن أن يبالغ في نتائج الدهون. وإذا كان الشخص أكبر سنًا ولديه كتلة عضلية أقل، فقد يقلل من دهون الجسم.

تقول سالي ستيجان، ممرضة مسجلة وأخصائية تغذية من أتلانتا الأمريكية، إن مؤشر كتلة الجسم هو مجرد تخمين للعلاقة بين الوزن والصحة.

يمكن أن يعطي حجم الخصر صورة أفضل عن الصحة، خاصة إذا كان جسم المرء عضليًا.

ببساطة، يضع المرء شريط قياس حول خصر، فوق السرة مباشرة. إذا كان حجم الخصر يزيد على 35 بوصة (للمرأة) أو 40 بوصة (للرجل) ، فقد حان الوقت لاتخاذ بعض الإجراءات.

2- تجاهل الوزن المثالي

بعض الأطباء لا يحبون التحدث عن الوزن المثالي، وذلك لأنه غالبًا ما يبدو من الصعب الوصول إليه، ولحقيقة أنه حتى الكميات الصغيرة من فقدان الوزن صحية.

بدلاً من التركيز على هذا الوزن المثالي، تقول أخصائية التغذية راشيل برانديز،إن ينبغي التركيز على فقدان الوزن بنسبة 7% إلى 10%، ما يؤثر بشكل كبير على عملية التمثيل الغذائي. وبمجرد الوصول إلى هذا الهدف، فإن الـ10% التالية تبدو أسهل بكثير.

3- لم يفت الأوان أبدًا

مع التقدم في السن، تتقلص الكتلة العضلية. تظهر الدراسات أنه يمكنك تعزيز كتلة العضلات الخالية من الدهون والحفاظ على الدهون في الجسم منخفضة، حتى في الثمانينيات من العمر. سيحقق ذلك للمرء توازن واستقرار أفضل، مما سيساعد على منع كسر العظام.

4- أهم الخطوات لخفض الوزن والتحكم فيه:

- الحصول على السعرات الحرارية من أطعمة صحية بدلًا من الحلويات والمشروبات الغذية والوجبات السريعة.

- تناول كميات صغيرة من الأكل.

- الابتعاد عن "السموم البيضاء" مثل السكر والدقيق الأبيض والملح.

- تناول الماء عوضًا عن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بشكل يومي.

- ممارسة الرياضية مثل المشي أو السباحة أو الركض لمدة 30 قيقية يوميًا.