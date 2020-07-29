رامي يوسف يترشح لجائزة مهرجان إيمي لدوره في مسلسل عن مسلم أمريكي

تم ترشيح المخرج الأمريكي، من أصول مصرية، رامي يوسف، لجائزة مهرجان "إيمي"، كممثل رئيسي بارز ولإخراجه المتميز في العمل الكوميدي مسلسل "رامي".

أٌعلنت القائمة الكاملة لترشيحات جوائز إيمي 2020 وجاء رامي يوسف ضمن قائمة ترشيحات أفضل ممثل رئيسي في عمل كوميدي عن دوره في مسلسل "رامي".

وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية فإن العمل وبالرغم من تركيزه على شخصية أمريكية مسلمة، إلا أن العمل وجد جمهورا واسعا من جيل الألفية من الخلفيات العرقية والدينية المتنوعة التي يمكن أن ترتبط بقلق بطل العمل على حياته الرومانسية، وطموحاته الوظيفية والوالدين المتغطرسين.

وللتذكير فإن رامي يوسف فاز بجائزة غولدن غلوب لأفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني في يناير/ كانون الثاني الماضي.