مسابقات رياضية على متن مدمرة صينية... فيديو

تعد التمارين الرياضية جزءا من الروتين اليومي للجنود لأنها الوسيلة الأساسية للحفاظ على لياقتهم البدنية وجاهزيتهم القتالية.

وتختلف طبيعة تلك التمارين الرياضية وفقا لطبيعة المهام العسكرية وتكون أكثرها قسوة تدريبات جنود القوات الخاصة الذين يحتاجون إلى مهارات بدنية خارقة تمكنهم من آداء مهام يعجز الجنود العاديون عن آدائها.

ويختلف الأمر بالنسبة لجنود القوات البحرية، الذي يقيمون على متن سفنهم الحربية لفترات طويلة، وهو ما يجعلهم يحولون سطحها إلى صالات رياضية في بعض الأحيان.

ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد قيام جنود إحدى المدمرات التابعة للأسطول الصيني في خليج عدن ببعض المسابقات الرياضية، التي تشمل لعب كرة القدم وتمارين اللياقة البدنية.

Do you know how naval soldiers hold sports games? Guided-missile destroyer Taiyuan on its escort mission in the #GulfofAden held a fun deck game on July 20 to boost morale. pic.twitter.com/Wn2CXpOw94 — People's Daily, China (@PDChina) July 29, 2020

وأضافت الصحيفة: "ممارسات المسابقات الرياضية على متن مدمرة صاروخية أمر ممتع"، مشيرة إلى أن تلك المشاهد تم رصدها في الـ 20 من شهر يوليو/ تموز الجاري.