سائحان بريطانيان يعثران على مهاجرين في صندق سيارتهما... فيديو

عثر زوجان إنجليزيان على مهاجرين اثنين مختبئين في صندوق سيارتهما بمنطقة استراحة، في سان ماريتيم شمال غربي فرنسا.

ووفقا لصحيفة "فرانس بلو" فإن السائحين الأنجليزيين أكدا أن المهاجرين دخلا إلى صندوق سيارتهما الليلة السابقة في مدينة كاليه، حيث كانا يقضيان الليلة في الفندق.

وأضاف السائحان أنهما سمعا ضوضاء قادمة من سطح السيارة، ما أرغمهما على التوقف لمعرفة مصدر الصوت، وعندما فتحا صندوق السقف، كانت المفاجئة، ليعثرا على شابين مهاجرين هناك.

ومباشرة بعد اكتشاف أمرهما حاول الشابان، اللذان يبلغان من العمر 16 عاما المنحدرين من إريتيريا وغينيا الهروب، لكن الشرطة لحقت بهما وألقت القبض عليهما.

رصد الشابان السيارة في موقف السيارات بالفندق معتقدين أنهما كانا يتعاملان مع الإنجليز، الذين كانوا عائدين إلى المنزل عن طريق العبارة في صباح اليوم التالي، على أمل الوصول إلى إنجلترا. لذلك أفرغوا حقيبة الأمتعة، من الأغراض التي كانت تحتويها ومكثا في الداخل.

وأصدر مكتب المدعي العام في دييب أمر التنسيب للقاصرين الشباب، لكن المساعدة الاجتماعية للأطفال رفضت الاعتناء بهم. ولذلك أُفرج عنهم، فيما قدم الزوجان شكوى ضد المهاجرين بتهمة السرقة.