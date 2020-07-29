مكونة من 270 ألف قطعة... فيديو لسيارة لامبورجيني مدهشة

تعد سيارات لامبورجيني من أرقى السيارات التي تمتلك قدرا هائلا من الرفاهية التي تجعلها أشبه بتحفة فنية.

نشرت صفحة "تشاينا نيوز"، على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه لسيارة لامبورجيني بمواصفات خرافية، مشيرة إلى أنها مصممة بطريقة خاصة تضم مئات الآلاف من القطع.

A #Lamborghini sports car made up of more than 270,000 pieces of #Lego blocks makes debut in Lanzhou, Gansu Province pic.twitter.com/oTHSsEDyDB — China News 中国新闻网 (@Echinanews) July 29, 2020

وتقول الصفحة إن هذه السيارة الفارهة تضم أكثر من 270 ألف قطعة كل منها يساهم بطريقة محددة في ظهور التصميم النهائي للسيارة التي تعد أشبه بقطعة فنية أكثر منها سيارة فارهة.