مرسى عائم يولد الطاقة بطرق مبتكرة... فيديو

استطاع مهندسون في كوريا الجنوبية تصميم مرسى عائم، يمكنه توليد كل الطاقة اللازمة للمنشآت الخدمية الموجودة فيه، بطرق مبتكرة.

ونشر موقع "تك إنسيدر" الأمريكي، مقطع فيديو يظهر تصميما مرسى عائم في مدينة سيئول، حيث يأخذ شكلا دائريا تتوسطه دائرة ترسو حولها العبارات والقواب الصغيرة.

This floating ferry terminal creates all the energy it needs pic.twitter.com/aOLlibVSXn — Tech Insider (@techinsider) July 29, 2020

ولفت الموقع إلى أن المصممين وضعوا في اعتبارهم عدم الحصول على مصدر طاقة من الخارج، وأن يحقق هذا المرسى استقلالا كاملا في مجال الطاقة.

ولتحقيق هذا الهدف، تم تصميم المرسى بما علي من منشآت ليكون متاحا لتركيب الخلايات الشمسية وطواحين الهواء، التي تولد طاقة تكفي لتشغيل كل منشآته الخدمية.