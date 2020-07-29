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    فتاة خلال العمل من المنزل

    6 طرق لحماية جهازك من الهجمات الإلكترونية أثناء العمل من ‏المنزل

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    يتعرض عدد كبير من مستخدمي الإنترنت في العالم لمخاطر أمنية سيبرانية وإلكترونية، ولكن هذه المخاطر تزايدت مؤخرا مع عمل قطاعات كبيرة من الناس في منازلهم.

    فتلك المخاطر باتت تعرض شركات ومنصاتها الإلكترونية إلى خطر بالغ، قد يكون تأثيره الاقتصادي أوسع مما يتوقعه البعض.

    وباتت قطاعات كبيرة من الناس تحتاج إلى إدارك خطورة التهاون في أمنهم الإلكتروني، خاصة خلال عملهم من المنزل.

    هجمة إلكترونية
    © REUTERS / Kacper Pempel/Files
    خبير: الفائز في المعركة سيحدد مستوى تطور الأمن السيبراني

    يحدد موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها حماية أجهزتك من أي تهديدات سيبرانية محتملة خلال عملك من المنزل.

    وجاءت تلك الطرق على النحو التالي:

    1- تحديث البرامج:

    يتجاهل عدد كبير من الناس التحديثات التي تأتي للبرامج والتطبيقات الموجودة على أجهزته.

    لكنه لا يدرك أن عدد منها يكون تحديثات أمنية لتصحيح بعض الثغرات وسدها وحماية بياناتك.

    2- احذر من رسائل البريد الإلكتروني المجهولة:

    يستغل مجرمو الإنترنت تفشي فيروس كورونا المستجد، لإرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة ذات روابط خطيرة للموظفين.

    بالنقر على رابط غير معروف، من المحتمل أن تقوم بتنزيل برامج ضارة على جهازك.

    بمجرد أن تتأثر، أبلغ صاحب العمل بمحاولة التصيد الاحتيالي على الفور، قد يسمح البريد الإلكتروني للتصيد الاحتيالي الذي يحتوي على برامج ضارة لمجرمي الإنترنت بالتحكم في جهاز الكمبيوتر أو الوصول إلى معلومات الأعمال الحساسة والبيانات المالية.

    3- الاتصال مع صاحب العمل:

    حاول أن تحافظ على اتصال وثيق مع صاحب العمل الخاص بك.

    قد يقوم صاحب العمل بدمج المعلومات الأمنية ويطلعك على السياسات الجديدة للمساعدة في الحفاظ على أمنك وأمن زملائك المعلوماتي.

    4- استخدم أدوات شركتك:

    حاول استخدام الأدوات التقنية التي تعتمدها شركتك فقط، لأنها تكون محمية من قبلها.

    غالبًا ما تمتلك الشركات أدوات تقنية يمكنها مساعدتك في الحفاظ على أمانك على الإنترنت عند العمل من المنزل.

    من المحتمل أن تتضمن حماية جدار الحماية ومكافحة الفيروسات، إلى جانب ميزات الأمان مثل VPN والمصادقة الثنائية.

    البنتاغون
    © Sputnik . David B. Gleason
    البنتاغون يعاني من ضعف في الأمن السيبراني

    5- تحكم في دوافع الارتجال:

    غالبًا ما يعمل الموظفون في فرق، وهذا يعني استخدام أدوات التعاون مثل منصات المراسلة الفورية وغرف اجتماعات الفيديو. إذا كانت الأداة لا تعمل بشكل صحيح، فقد تميل إلى تنزيل بديل. يمكنك تقديم برنامج بدون قصد مع وجود ثغرة أمنية - وهذا يعني أن شخصًا غير مصرح به قد يكون قادرًا على الوصول إلى بيانات الشركة، أو أي بيانات شخصية لديك على هذا الجهاز.

    6- تطوير روتين جديد

    يتطلب العمل من المنزل تغيير روتينك، ولكنه يتضمن أيضًا تنظيم يومك للعمل بكفاءة والحفاظ على الاتصال مع فريقك.

    اتخذ خطوات لتجنب السماح بحدوث ذلك. تواصل وتواصل مع زملائك.

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    أخبار الأمن السيبراني, الأمن السيبراني, هجوم سيبراني, أمن إلكتروني, ظروف العمل, خطة العمل, يوم العمل, العمل
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