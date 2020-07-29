دراجة نارية تقود نفسها بشكل يذهل الجميع... فيديو

يتجه العالم بوتيرة متسارعة نحو استخدام الآلات الروبوتية على نطاق واسع، بداية من الطائرات المسيرة "الدرونز" وحتى الدراجات النارية.

استطاع مهندسو شركة "بي إم دبليو" الألمانية، التي تنتج السيارات والدراجات النارية، تطوير دراجة نارية ذاتية القيادة لها قدرات مذهلة ظهرت في مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي.

ويقول الفيديو إن الشركة الألمانية تسعى إلى تحسين مستويات تأمين ركاب الدراجات النارية، مشيرا إلى أن الدراجة الجديدة يمكنها تشغيل محركها آليا والانطلاق وزيادة السرعة والدوران بصورة مستقلة تماما عن العامل البشري.

BMW developed a self-driving motorcycle pic.twitter.com/GxloimZTUI — Tech Insider (@techinsider) July 29, 2020

ويظهر الفيديو كيف تستطيع تلك الدراجة النارية أن تتوقف دون تدخل البشر، حيث يمكنها استخدام المكابح بصورة آلية، بينما تقوم بإنزال دعامة حديدية مخصصة لمنع سقوطها على الأرض.

وتقول الشركة الألمانية إن الهدف من هذا المشروع ليس بيع دراجة نارية مسيرة وإنما التعرف على ديناميكية الحركة بصورة أكثر دقة تمكنها من توفير أنظمة أمان أكبر لمن يستخدمونها خاصة في المناطق الوعرة.