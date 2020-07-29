يقطع أفريقيا كلها... رحالة مغربي منذ أربع سنوات يسير من أجل الحج... فيديو

نشر ناشط على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي فيديو لرحالة مغربي ترك بلاده عام 2017، من أجل الوصول للسعودية على دراجة هوائية والقيام بواجب الحج.

وبحسب الفيديو، يكشف ياسين عن بدايته الأولى في السفر حول العالم، فهو يبلغ من العمر 33 سنة، وفي 2017 قرر القيام برحلة حول العالم لاستكشاف القارات والثقافات وتدوينها في كتاب، إضافة إلى بثها في قناته على "يوتيوب"، وغاية منه في حج بيت الله الحرام.

وأضاف أن "رحلته بدأت سيرا على الأقدام قبل أن يقتني دراجة هوائية".

pic.twitter.com/lj7uIil7kD



فيديو مؤثر جداً جداً جداً،شاب مغربي ترك بلده في ٢٠١٧ وتوكل على الله ثم على السياكل يلي معاه في طريقه إلى مكة المكرمة للحج ووصل وسيحج السنة الجاي بأذن الله. ⭕️⭕️⭕️⭕️كرم وأصالة السعوديين أقسم بالله ما حد من خارج #السعودية يقدر يتخيلها، أقشعر شعر بدني.عاشوا — Sam Jundi حسام جندي (@SamJundi) July 28, 2020

الرجل الذي يصور يبدو أنه سعودي ويعبر عن فرحه به وتعرف على مباته وهو خيمة صغيرة يأخذها معه أينما حل، وتحتوي على كل الأدوات اللازمة للحياة.