يقطع أفريقيا كلها... رحالة مغربي منذ أربع سنوات يسير من أجل الحج... فيديو

وبحسب الفيديو، يكشف ياسين عن بدايته الأولى في السفر حول العالم، فهو يبلغ من العمر 33 سنة، وفي 2017 قرر القيام برحلة حول العالم لاستكشاف القارات والثقافات وتدوينها في كتاب، إضافة إلى بثها في قناته على "يوتيوب"، وغاية منه في حج بيت الله الحرام.
وأضاف أن "رحلته بدأت سيرا على الأقدام قبل أن يقتني دراجة هوائية".
pic.twitter.com/lj7uIil7kD— Sam Jundi حسام جندي (@SamJundi) July 28, 2020
فيديو مؤثر جداً جداً جداً،شاب مغربي ترك بلده في ٢٠١٧ وتوكل على الله ثم على السياكل يلي معاه في طريقه إلى مكة المكرمة للحج ووصل وسيحج السنة الجاي بأذن الله. ⭕️⭕️⭕️⭕️كرم وأصالة السعوديين أقسم بالله ما حد من خارج #السعودية يقدر يتخيلها، أقشعر شعر بدني.عاشوا
الرجل الذي يصور يبدو أنه سعودي ويعبر عن فرحه به وتعرف على مباته وهو خيمة صغيرة يأخذها معه أينما حل، وتحتوي على كل الأدوات اللازمة للحياة.
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