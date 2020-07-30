عملية جراحية تمتد لأيام وتجنح في استخراج سكين من كبد رجل... صورة

نجح أطباء الجراحة في مستشفى هندي من إزالة سكين من كبد شاب وذلك بعد عملية جراحية استمرت نحو 3 ساعات متواصلة.

ونقل موقع " Republicworld" الهندي تفاصيل العملية ومعلومات عن صاحبها، حيث ابتلع الرجل البالغ من العمر 28 عامًا السكين قبل شهر ونصف، عندما تعذّر حصوله على المخدّرات، وواصل حياته بشكل طبيعي حتى بدأ يعاني من فقدان الشهية وآلام البطن. وبقيت عائلته غير مدركة لحالته حتى قام الأطباء بإجراء مسح بالأشعة السينية لتحديد موقع السكين الّذي كان قد اخترق الكبد وعلق جزء منه في العفج.

AIIMS doctors remove 20-cm kitchen knife from man's abdomen in 3-hour surgery https://t.co/ATKL8aQE6y — Republic (@republic) July 28, 2020

وقال الأطباء للموقع إنه ما من حالات مماثلة في المراجع الطبية لحالات ابتلاع مثل هذه السكاكين الكبيرة والحادّة.

وأضافوا قائلين: "كان من الممكن أن يخترق السكين بسهولة ويدخل القصبة الهوائية أو القلب أو يلمس الأوعية في طريقه من الفم إلى الكبد من خلال العفج". لذلك، قطعنا جدار الأمعاء وتم إدخال أنبوب في كبد المريض، لامتصاص 100 ملليلتر من القيح لمدة خمسة أيام ووصلنا إلى الكبد وأزلنا السكين".

وتمت تقوية الجسم بالمكملات الغذائية حتى يتمكن من استعادة نشاطه بالكامل كما خضع لجلسات مع طبيب نفسي لمدّه بالأمل والشجاعة ومساعدته على الاقتناع أنّ فرصة النجاة ليست مستحيلة.