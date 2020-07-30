"قدرات ممتازة"... شركة تنافس سامسونغ وهواوي بهاتف رخيص

أعلنت شركة "Realme" عن استعدادها لطرح هاتف بمواصفات ممتازة وسعر رخيص تنافس به العملاقين "سامسونغ" و"هواوي".

هاتف Realme C15 الذي سيطرح في الأسواق بأسعار تبدأ من 137 دولارا تقريبا سيكون من أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ وهواوي متوسطة الفئة.

يأتي الهاتف الجديد بهياكل أنيقة مصنوعة من البلاستيك والمعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مزودة بشاشات بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض (1600/720) بيكسل، لها معدل سطوع يعادل 420 شمعة/م.

تأتي هذه الهواتف بمعالجات MediaTek Helio G35 ثمانية النوى، ومعالجات رسوميات من نوع GE8320، وذواكر وصول عشوائي 3/4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وبطاريات بسعة 6000 ميلي أمبير.

وزودت Realme الهاتف بماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية، وبأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ Micro-USB للشحن ونقل البيانات.

ويحصل الجهاز على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (13+8+2+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.