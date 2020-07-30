بعد ساعات من طرحه على منصة "شاهد"... تسريب فيلم "صاحب المقام" على الإنترنت

كشفت تقارير مصرية، اليوم الخميس، تعرض فيلم "صاحب المقام" للتسريب على شبكة الإنترنت، وذلك بعد ساعات من طرحه رسميا عبر منصة "شاهد في أي بي".

وأصبح الفيلم متاحا عبر مواقع مشاهدة وتحميل الأفلام على الإنترنت، بعد أقل من 4 ساعات من طرحه على منصة "شاهد"، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

ويعتبر "صاحب المقام" أول فيلم مصري أول لن يطرح في السينمات ويعرض على منصة إلكترونية.

وتعاقد المنتج، أحمد السبكي مع منصة "شاهد" التي تتبع لشبكة "إم بي سي" السعودية على عرض فيلمه الجديد "صاحب المقام"، في سابقة تحدث لأول مرة لفيلم مصري.

وسيستمر عرض الفيلم على منصة "شاهد" لمدة 3 أشهر، بحسب موقع "مصرواي".

وأكد أحمد السبكي أن الفيلم لن يعرض سينمائيا وسيكتفي بعرض على منصة "شاهد" والقنوات الفضائية.

وقال السبكي إنه ليست لديه مشكلة في التعاون مع المنصات الإلكترونية، سواء إنتاجيا أو بمنحها حقوق عرض أفلامه، مادام يحصل على المقابل المادي المناسب.

وفيلم "صاحب المقام" من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل، ومن بطولة يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل وريهام عبد الغفور وبيومي فؤاد.

كما يشهد الفيلم على آخر ظهور فني للفنان الكوميدي الراحل، إبراهيم نصر.