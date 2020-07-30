شاهد... الإعلان عن أطول زرافة في العالم

أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، اليوم الخميس، عن دخول زرافة إلى سجلاتها باعتبارها "الأطول في العالم".

وقالت "غينيس" في بيان رسمي لها، إن الزرافة وتدعى "فوريست"، تبلغ من العمر 12 عاما، وتقيم داخل حديقة حيوان أستراليا في كوينزلاند.

واستطاعت "فوريست" أن تدخل الموسوعة العالمية الشهيرة بفضل طولها البالغ 5.7 أمتار.

وولدت الزرافة في حديقة حيوان أوكلاند في نيوزيلندا في عام 2007، وتم نقلها إلى منزلها الجديد في أستراليا وهي في الثانية من عمرها.

ومن أجل قياس طولها بصورة صحيحة، تطلب الأمر من موظفي حديقة حيوان أستراليا إنشاء عمود قياس محدد خصيصا، وتثبيته بالقرب من موزع التبن في منزل الزرافة "فوريست".

واستغرق الأمر عدة أشهر لالتقاط الفيديو والصور التي طلبتها موسوعة "غينيس" العالمية لتقييم ارتفاع الزرافة، لأن الأمر استغرق بعض الوقت لكي يتواءم "فورست" مع طريقة إطعامه الجديدة الموازية لعمود القياس.