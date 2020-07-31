عارضات أزياء شرقيات يشاركن في تحد لدعم المرأة... صور

وتنشر النساء صورهن بالأبيض والأسود مع هاشتاغ، "Challenge Accepted" و"women supporting women" أي النساء يدعمن النساء.
وقامت العارضة من أصل مغربي - مصري، إيمان همام، المشاركة بصورتها معلقة، دعم النساء للنساء هو شيء جميل.
View this post on Instagram
كما نشرت عارضة أزياء أسترالية من أم لتوانية وأب يدعى حنفي سعودي من أصل باكستاني، شانينا شايك، صورتها مع تعليق، المرأة المتمكنة، تمكن النساء الأخريات.
View this post on Instagram
وشاركت كل من النجمات الأجنبيات، كيري واشنطن وسيارا وجينيفر أنيستون وهالي بيري وتريسي إليس روس وإيفا لونغوريا وديمي لوفاتو وناتالي بورتمان صورهن كنوع من قبول التحدي.
View this post on Instagram
أما من بين النجمات العربيات فشاركت ماغي بوغصن وشكران مرتجى وورد الخال وداليدا خليل وغيرهن.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)