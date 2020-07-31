عارضات أزياء شرقيات يشاركن في تحد لدعم المرأة... صور

ظهر تحد جديد على موقع "إنستغرام" لرفع مستوى المرأة وتعزيز تمكين الإناث، شاركن فيه نجمات عالميات وعارضات أزياء.

وتنشر النساء صورهن بالأبيض والأسود مع هاشتاغ، "Challenge Accepted" و"women supporting women" أي النساء يدعمن النساء.

وقامت العارضة من أصل مغربي - مصري، إيمان همام، المشاركة بصورتها معلقة، دعم النساء للنساء هو شيء جميل.

View this post on Instagram A post shared by Imaan Hammam (@imaanhammam) on Jul 27, 2020 at 11:26pm PDT

كما نشرت عارضة أزياء أسترالية من أم لتوانية وأب يدعى حنفي سعودي من أصل باكستاني، شانينا شايك، صورتها مع تعليق، المرأة المتمكنة، تمكن النساء الأخريات.

View this post on Instagram A post shared by SHANINA SHAIK (@shaninamshaik) on Jul 27, 2020 at 9:03am PDT

وشاركت كل من النجمات الأجنبيات، كيري واشنطن وسيارا وجينيفر أنيستون وهالي بيري وتريسي إليس روس وإيفا لونغوريا وديمي لوفاتو وناتالي بورتمان صورهن كنوع من قبول التحدي.

View this post on Instagram A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn) on Jul 28, 2020 at 8:44am PDT

أما من بين النجمات العربيات فشاركت ماغي بوغصن وشكران مرتجى وورد الخال وداليدا خليل وغيرهن.