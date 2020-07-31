حول العالم في 263 يوما... سيدتان تسجلان رقما قياسيا على الدرجات الهوائية

تمكنت سيدتان بريطانيتان من تسجيل رقم قياسي عالمي ودخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد قيامهما برحلة حول العالم على دراجتين هوائيتين لمدة 263 يوما.

بدأت كل من كات ديكسون وراز مارسدن، وكلاهما يزيد عمرها عن 50 عاما، رحلتهما من أكسفورد في 29 يونيو/ حزيران 2019، لتعودا إلى لندن في 18 مارس/ آذار 2020.

السيدتان قطعتا ما معدله 50 إلى 60 كم يوميا على دراجتيهما، وتمكنتا من زيارة فرنسا، موناكو، إيطاليا، سلوفينيا، كرواتيا، الجبل الأسود، ألبانيا، اليونان، تركيا، جورجيا، الهند، تايلاند، ماليزيا، سنغافورة، أستراليا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، المكسيك، المغرب، إسبانيا وجبل طارق، بحسب ما نقل موقع upi.

ليتمكن من جمع أكثر من 50 ألف دولار من خلال رحلتهن، ليتبرعن بها للجمعيات الخيرية.

British women's 263-day tandem bike world tour breaks Guinness record https://t.co/RpjbvEsoEe — Odd News from @UPI (@OddNewsUPI) July 29, 2020

المثير في الأمر بأن السيدتين لم تحطما الرقم القياسي المسجل باسم النساء فحسب بل كذلك الرقم القياسي المسجل باسم الرجال، لقطع هذه المسافة، 281 يوما.

وتم الإعلان مؤخرا عن هذا الإنجاز ضمن حملة "اكتشف عالمك" الذي تستعد موسوعة "غينيس" لطرحه في 18 نوفمبر.