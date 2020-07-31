"شاومي" تعلن عن قرب إصدار ساعتها الذكية الجديدة

أصبحت الساعة الذكية من شركة "شاومي" والتي تحمل اسم Redmi Watch، جاهزة لطرحها في الأسواق بعد مضي ستة أشهر عن الحديث لأول مرة عنها.

رافقت الساعة، منذ آواخر العام الماضي، الكثير من الإشاعات حول موعد إصدارها، وبعد إصدار الشركة الصينية لساعة Xiaomi Mi Watch، طرح الرئيس التنفيذي للشركة، ريدمي لو ويبينغ، سؤالا لمحبي منتجات الشركة على الشبكة الاجتماعية الصينية Weibo، إلى أي مدى ينتظرون إصدار أول ساعة ذكية للشركة.

وبحسب مصادر صينية فإن الساعة الجديدة حصلت على الشهادات المطلوبة للإصدار، وسيتم الإعلان قريبا عن موعد طرحها في الأسواق، بحسب ما نشر موقع gizchina.

وستحتوي ساعة Redmi Watch جميع الميزات الذكية التي يتم تقديمها في الساعة الذكية Xiaomi Mi Watch، ولكن في نفس الوقت ستفعل Redmi كل شيء لضمان تقديم المنتج الجديد بسعر أقل من جهاز الشركة الأم.

ومن المتوقع أن يكون الجهاز قادرا على تتبع معدل ضربات القلب ومجموعة متنوعة من الأوضاع الرياضية وسيعمل بنظام تشغيل WearOS.