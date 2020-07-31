هاتف "ريدمي" الجديد بسعر منافس والأفضل في فئته من حيث المواصفات

طرح في الأسواق الصينية، اليوم الجمعة، هاتف Redmi 9A، الجديد الذي لا يوجد له منافس بذات المواصفات في فئته.

الهاتف الذي طرح في الأسواق الصينية يتميز باحتوائه على ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت، وهو يختلف عما تم طرحه في الأسواق العالمية.

والمثير هو طرح الهاتف الجديد في الأسواق الصينية بسعر يعادل 85 دولار أمريكيا، وهو ما يعادل سعره حول العالم ولكن بمواصفات ذاكرة متاحة أكبر، بحسب ما نقل موقع mydrivers.

من جهته علق الرئيس التنفيذي للشركة، لوي جون، على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو" قائلا "ببساطة لا يوجد منافسون في هذه الفئة السعرية لـ Redmi 9A. الهواتف الذكية المماثلة من الشركات الأخرى تكلف أكثر بكثير."

هذا وتم تصميم Redmi 9A على أساس نظام Helio G25 أحادي الشريحة، وقد تم تجهيز الهاتف الذكي بشاشة IPS بقطر 6.53 بوصة بدقة HD + وبطارية 5000 ميلي أمبير/ ساعة.

وتم تزويد الهاتف بكاميرا رئيسية واحدة بدقة 13 ميغابكسل.