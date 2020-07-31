تسريبات لهاتف "فيفو" الجديد تكشف مواصفاته قبل إطلاقه

وبحسب الصور التي تم تداولها فإن الهاتف مزود بكاميرا أمامية مزدوجة، بشاشة مقاس 6.43 بوصة S-AMOLED Full HD + مع مستشعر بصمة الإصبع المدمج.
وسيحصل Vivo S7 5G على لوحة خلفية متدرجة، مصنوعة من الزجاج.
Vivo S7's leaked live image suggests that the phone may come with a Snapdragon 765G SoChttps://t.co/uKWgqj3BE8— Gadgets 360 (@Gadgets360) July 30, 2020
ويوجد في الجزء السفلي موصل USB-C والميكروفون ومكبر الصوت، وسيكون تصميم الكاميرا الخلفية من سلسلة Vivo X50 التي ظهرت لأول مرة في يونيو/ حزيران.
وستكون الكاميرا مزودة بثلاثة أجهزة استشعار، بما في ذلك وحدة رئيسية كبيرة الحجم، بحسب ما نشر موقع slashleaks.
كما أنه سيأتي بخيارين من الرام 8 و 12 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و256 جيجابايت، ومن المتوقع بأن يتم إطلاق الهاتف الجديد في 3 أغسطس/ آب.
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