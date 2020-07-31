تسريبات لهاتف "فيفو" الجديد تكشف مواصفاته قبل إطلاقه

تداول نشطاء على مواقع التواصل صورا مسربة لهاتف "vivo" الجديد، الذي تم وصفه بأنه أنحف الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الخامس من الانترنت.

وبحسب الصور التي تم تداولها فإن الهاتف مزود بكاميرا أمامية مزدوجة، بشاشة مقاس 6.43 بوصة S-AMOLED Full HD + مع مستشعر بصمة الإصبع المدمج.

وسيحصل Vivo S7 5G على لوحة خلفية متدرجة، مصنوعة من الزجاج.

Vivo S7's leaked live image suggests that the phone may come with a Snapdragon 765G SoChttps://t.co/uKWgqj3BE8 — Gadgets 360 (@Gadgets360) July 30, 2020

ويوجد في الجزء السفلي موصل USB-C والميكروفون ومكبر الصوت، وسيكون تصميم الكاميرا الخلفية من سلسلة Vivo X50 التي ظهرت لأول مرة في يونيو/ حزيران.

وستكون الكاميرا مزودة بثلاثة أجهزة استشعار، بما في ذلك وحدة رئيسية كبيرة الحجم، بحسب ما نشر موقع slashleaks.

كما أنه سيأتي بخيارين من الرام 8 و 12 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و256 جيجابايت، ومن المتوقع بأن يتم إطلاق الهاتف الجديد في 3 أغسطس/ آب.