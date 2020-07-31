"فيسبوك" تستكمل سلسلة من الاتفاقات للحصول على خاصية جديدة

ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن شركة "فيسبوك" استكملت سلسلة من الاتفاقات للحصول على حق عرض مقاطع موسيقية على منصتها، فيما يشير لمزيد من المنافسة المحتملة بينها وبين شركة "يوتيوب.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تعلن " فيسبوك "، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، عن شراكات مع ثلاث من كبار شركات الموسيقى في العالم، وهي يونيفرسال ميوزيك غروب وسوني ميوزيك إنترتينمنت ووورنر ميوزيك غروب.

ويونيفرسال كمجموعة متعاقدة مع تيلور سويفت وليدي غاغا وريانا وغيرهم، بينما تشمل الأسماء الكبيرة في سوني كلا من بيونسيه وماريا كاري وأليشيا كيز.

ولم ترد "فيسبوك" وسوني ويونيفرسال ميوزيك ووورنر ميوزيك غروب على طلب "رويترز" الحصول على تعليق.