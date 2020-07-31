طالب يلتقط بالصدفة صورا لأندر نمر على وجه الأرض... صور

التقط طالب هندسة هندي عن طريق الصدفة صورا مذهلة لنمر أسود نادر خلال أول رحلة سفاري له في جنوب البلاد مع عائلته.

ورصد الطالب أبهيشيك بانجيس، من بيون في ولاية ماهاراشترا غربي الهند، النمر النادر لمدة 40 دقيقة عن طريق الصدفة في محمية "تادوبا"، الشهر الماضي.

A tourist snapped an extremely rare black leopard on first ever safari trip https://t.co/BaUgMOj0IA pic.twitter.com/1Rzq8IxTT8 — SICK CHIRPSE (@SickChirpse) July 31, 2020

وقال الطالب البالغ من العمر 23 عاما، إنه شعر بالذهول عندما شاهد النمر لأول مرة في اليوم الثاني من الرحلة التي استغرقت يومين فقط.

التقط شاب هندي صوراً ساحرة لنمر أسود نادر في الهند، ويقول انه بقي على مقربة منه لمدة 40 دقيقة مصدوماً بجماله وشكله النادر 🖤 pic.twitter.com/ZoPSLJDT1n — هوميروس (@SHE5WN6ON) July 31, 2020

وبعد عشر دقائق من مشاهدة الحيوان النادر أدرك بانجيس أنه كان الشخص الوحيد في الرحلة الذي يحمل كاميرا وبدأ في التقاط صور فوتوغرافية وثقت هذه اللحظات.

View this post on Instagram A post shared by Mithun H (@mithunhphotography) on Jul 19, 2020 at 7:52am PDT

قال الطالب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لم أر شيئا جميلا كهذا في حياتي لقد ذهلت تماما. عادة ما يراه الناس لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق لكني كنت محظوظًا جدًا لأنني رأيته لمدة 40 دقيقة".

ويعتبر النمر الأسود من أنواع النمور النادرة على وجه الأرض، وله طفرة لونية يسببها نقص الميلانين وتظهر لدى النمور، ويعتقد الكثيرون في البداية عند مشاهدته بأنه فهد أسود، بسبب لونه الغريب.