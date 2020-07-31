بضعف سرعة الصوت... "رولز رايز" تعمل على تصنيع أسرع طائرة في العالم... صور

بدأت شركة "رولز رايز"، عملاق مصنع السيارات الفارهة، العمل على تصنيع أسرع طائرة في العالم تتخطى سرعتها ضعف سرعة الصوت.

وألقت شركة "رولز رايز" العملاقة بكامل ثقلها في المشروع بالتعاون مع شركة "Boom Supersonic" لبناء طائرة ركاب أطلق عليها اسم "Overture"، والتي ستكون قادرة على الطيران بضعف سرعة الصوت.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تستغرق الطائرة الجديدة حوالي 3.5 ساعات لقطع مسافة من لندن إلى نيويورك، أي بحوالي نصف الوقت المستغرق حاليا.

ويهدف التعاون بين الشركتين العملاقتين إلى إنتاج محرك جبار قادر على إيصال الطائرة لسرعة تفوق سرعة الصوت.

Компании Boom Supersonic и Rolls-Royce договорились о совместной разработке двигателя для перспективного сверхзвукового пассажирского самолета Overturehttps://t.co/a1pqNXfkTs pic.twitter.com/4K411OcaAf — N + 1 (@nplusodin) July 31, 2020

وقال بليك شول، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "Boom"، في بيان إن الشركتين تعملان بشكل وثيق "للاستفادة من التقدم والعلاقة التي قمنا بها، حيث نعمل على تحسين تصميم الطائرة وتقديم طيران أسرع من الصوت للركاب".

وتعمل الشركتان على تصميم محرك صديق للبيئة يستطيع إيصال الطائرة لسرعة تفوق سرعة الصوت.

وبحسب الصحيفة، لم تسرب الشركتان طبيعة المحرك "الصديق للبيئة" الذي سيقوم بإيصال الطائرة لسرعة تفوق سرعة الصوت.

وأشارت الصحيفة إلى أن التكلفة التقديرية للرحلة للذهاب من لندن إلى نيويورك لمرة واحدة على هذه الطائرة ستكون بنحو ألفي جنيه إسترليني (2616.46 دولار أمريكي تقريبا).