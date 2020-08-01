ماسك يثير جدلا واسعا بقوله "كائنات فضائية قامت ببناء الأهرام" في مصر

أثار رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، جدلا واسعا، بعد قوله إن كائنات فضائية هي من بنت الأهرامات في مصر.

وكتب ماسك في صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الجمعة، قائلا: "كائنات فضائية قامت ببناء الأهرامات".

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

وبعد حصول التغريدة على العديد من ردود الفعل والتعليقات، عاد ماسك ليعلق بـ"تغريدة" جديدة، قائلا: "رمسيس الثاني كان رائعًا"، مضيفا: "كان الهرم الأكبر أطول هيكل صنعه البشر منذ 3800 عام".

وضم في التغريدة رابطا لصفحة ويكيبيديا عن الهرم الأكبر بالجيزة.

The Great Pyramid was the tallest structure made by humans for 3800 years. Three thousand, eight hundred years. https://t.co/6DU46eMbni — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

ولاقت تغريدة ماسك العديد من ردود الفعل التي كانت بمعظمها ساخرة، كما علق صاحب الحساب Laila قائلة: "متأكدة إيلون ماسك صرح بهذا الكلام وهو يتابع فيلم خيال علمي+ النظريات لا تصبح مثيرة للاهتمام اذا ما كان خلفها عوالم أخرى..".

متأكدة إيلون ماسك صرح بهذا الكلام وهو يتابع فلم خيال علمي+ ☘️😂 النظريات لا تصبح مثيرة للاهتمام اذا ماكان خلفها عوالم أخرى.. https://t.co/zw77SGHc3O — Laila (@lailaahmad5) July 31, 2020

فيما علّق صاحب الحساب Q، قائلا: "فقط قل أنك غيور من أسلاف الشعوب".