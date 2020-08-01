"الغسالة" يحقق مليون جنية أول أيام عيد الأضحى في مصر

عرض فيلم "الغسالة"، في دور السينما المصرية، يوم الخميس الماضي "وقفة عيد الأضحى المبارك"، ويشارك فيه الفنان محمود حميدة وهنا الزاهد وأحمد حاتم.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن "الفيلم حقق في أول أيام عيد الأضحي السينمائي مليون جنية إيرادات "، وجاءت الإيرادات العامة للأفلام هزيلة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم يطرح سوى فيلم "الغسالة" هذا الموسم، بعد أن تجنب المنتجون خسائر الكورونا وتطبيق قرار رئيس الوزراء بتشغيل السينمات بنسبة 25 %.

​وتستعد السينما المصرية للانتعاش مرة أخرى، بطرح أكثر من فيلم جديد خلال موسم عيد الأضحى، فقد أعلن المنتج أحمد السبكي، طرح فيلم "صاحب المقام" قبل عيد الأضحى بأيام قيلة في استئناف مباشر للموسم السينمائي الصيفي.

وحقق فيلم "الغسالة" مليون جنيها و10 آلاف، بينما حقق فيلم "لص بغداد"، 67 ألف جنيه، وحقق فيلم "الفلوس" 67 ألف جنيه، وحقق فيلم "بنات ثانوي"، 2862 جنيها، وبذلك تكون إجمالي إيرادت أول أيام العيد مليون و148 ألف جنية.