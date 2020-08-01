أنا حامل من العريس...امراة تقتحم حفل زفاف في ولاية ميشيغان الأمريكية...فيديو

قامت امرأة باقتحام حفل زفاف في ولاية ميشيغان الأمريكية، وهي تصرخ وتصدم الجميع أنها حامل من العريس.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو تم نشره على تطبيق "تيك توك"، يظهر اقتحام سيدة لحفل زفاف مقام في الهواء الطلق في مدينة ديترويت، بولاية ميشيغان الأمريكية، لتصدم الجميع بأنها عشيقة العريس وأنها حامل بطفله.

وظهر العروسان في مقطع الفيديو، وهما يقفان أمام القس وهو يقرأ نذور الزواج ويحيط بهما المدعوون، وفجأة ظهرت سيدة وهي تصيح وتتهم العريس أنه يتظاهر بعدم معرفتها، وتسأله هل ذهب لتلقي العلاج النفسي اليوم؟

وظلت السيدة تصرخ وتقول: "أنتوني، أعلم أنك تسمعني، أنت تتصرف كأنك لا تعرفني"، وأخبرت الجميع أنها حامل بطفله.

وأظهرت لقطات الفيديو عدم اكتراث العروسين باقتحام السيدة لزفافهما ولا اتهامها للزوج بأنها حامل بطفله، ولم يلتفتا إليها، وكأن شيئا لم يحدث، ولكن بشكل مفاجئ خرجت فتاة منفعلة من وسط العروسين، وتبين أنها ابنة العروس، وهي غاضبة وتصرخ في وجه السيدة وتقذفها بباقة الزهور التي تحملها متسائلة عن مشكلتها، وتطالبها بالخروج من زفاف والدتها، ورغم تحرك بعض الأشخاص لمنع ابنة العروس من الاشتباك مع السيدة والهجوم عليها، إلا أن العريس لم يحرك ساكنا.