طبيبة روسية تحدد أنواع اللحوم المفيدة في النظام الغذائي

كشفت الطبيبة آنا سولوشينكو، المختصة في أمراض القلب، عن المواد الغذائية الغنية بالكوليسترول "الضار" وحذرت من تناولها.

موسكو – سبوتنيك. وأضافت الطبيبة أنه يمكن أن يتراكم الكوليسترول الضار على الجدران الداخلية للأوعية الدموية في القلب والدماغ والكلى وأعضاء الجسم الأخرى، ما قد يسبب ظهور مشكلات صحية مختلفة.

ونصحت الاختصاصية قبل كل شيء باستبعاد لحم الضأن ولحم البقر الدهني، والكبد والمخ والكلى، من النظام الغذائي، بالإضافة إلى اللحوم المصنعة والمدخنة والمعلبة، ومن الأفضل استبدالها بلحوم الدواجن والأرانب ولحم العجل ولحم بقر القليل الدهون.

وأضافت سولوشينكو: "يجب تناول منتجات ألبان قليلة الدسم تتراوح نسبة الدهون فيها بين 2.6 و15%، وأما الأجبان فيجب أن تكون نسبة الدهون فيها أقل من 20% وتناولها بمقدار 50-100 غرام مرة أو مرتين في الأسبوع".

وأكدت الطبيبة على ضرورة التقليل من تناول صفار البيض والمايونيز والزبدة، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.