إيمان العاصي تكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان وسر اعتذارها عن مسلسل "البرنس"

قالت إيمان العاصي، في حوار مع "العربية.نت"، إنها "اختارت الظهور في عملين بارزين جدا هما "مملكة إبليس" و"بخط الأيد"، واعتذرت عن أعمال أخرى أبرزها مسلسل البرنس".

وأضافت: "لست على خلاف مع محمد رمضان، وهذه كلها شائعات لا أساس لها من الصحة ولا أعرف مصدرها أو هدفها، لكن فعلا أنا اعتذرت عن مسلسل البرنس، وهذا لا يعني أن هناك أي مشاكل أو أزمات، ومؤخرا اعتذرت عن أعمال كثيرة، منها هذا المسلسل ولم يغضب اعتذاري الشركة المنتجة للمسلسل وتفهّمت الموقف".

وعن البطولة، قالت الفنانة المصرية الشابة، إنها "لا تضع البطولة المطلقة في شروطها أو حساباتها بل تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، لأن كل ممثل فيها يكمل الآخر، والمسلسل أو الفيلم يكون شديد التنوع والجمهور يحب هذه النوعية".

وبشأن إصابتها بفيروس "كورونا"، قال إيمان العاصي إنها "كانت أزمة صعبة جدا ومخيفة ومرعبة وكنت خائفة على أسرتي وأصدقائي وكل من خالطتهم في الفترة التي شعرت فيها بأعراض المرض وكانت أواخر رمضان ويوم الوقفة بمعنى أدق، وشعرت بتكسير في العظام وفقدان التذوق والشم، وأجريت مسحة أولى أثبتت إيجابية الفيروس، وعزلت نفسي وحاولت تنبيه الجميع حتى أطمئن عليهم، والحمد لله الجميع كان بخير، وبعد الخضوع للعلاج تعافيت من الفيروس والحمد لله وقمت بعمل فيديو لأقول للناس ألا يعاملوا مريض كرورنا بأنه مذنب هو مجرد مريض والمرض ليس عيبا، كما أن الحالة النفسية مهمة جدا وتؤثر في سرعة الشفاء والاستجابة للعلاج".