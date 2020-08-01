بيع ساعة "رولكس" بـ 1500 ضعف أكثر من ثمنها الأصلي

تعرض دار مزادات "بونهامز" البريطانية ساعة "رولكس" نادرة للبيع مقابل 200 ألف دولار، بعد أن اشتراها مالكها الحالي بمبلغ 26 دولارا فقط.

ووفقا لصحيفة "يلي ميل" البريطانية، فإن والد مالك الساعة الحالي المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، اشترى الأخيرة لأنه لم يكن قادرا على شراء ساعة جديدة مخصصة للغوص.

وقام والده بشراء ساعة مستعملة في عام 1970 والتي تساوي قيمتها الآن 1500 ضعف أكثر مما دفعه لشرائها.

وقال المتحدث باسم دار مزادات بونهامز: "اشترى والد المالك الحالي هذه الساعة في عام 1970 مقابل 20 جنيها إسترلينيا، لأنه لم يكن يستطيع شراء ساعة جديدة للغوص".

وتعد الساعة واحدة من الطرازات النادرة لسلسلة Submariner 6538 4 Line التي تم تصنيع عدد قليل منها لمدة أربع سنوات فقط، ولكنها أصبحت واحدة من أشهر طرازات ساعات الغوص في العالم.

وتم صنع الساعة من قبل شركة "رولكس" السويسرية الشهيرة في عام 1956 ولا تزال في حالتها الأصلية ويبلغ مقاس الإطار الأسود الخاص بها 37 ملم ولديها عقارب ذهبية مع شعار مرسيدس بنز.