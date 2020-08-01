بشكل غريب... العثور على مخلوق طوله 15 قدما في بريطانيا

عثر على مخلوق غامض يبلغ طوله 15 قدمًا على أحد شواطئ مدينة ليفربول البريطانية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الجثة ذات الرائحة الكريهة أذهلت السكان المحليين في ليفربول، بعد أن جرفتها المياه إلى الشاطئ، حيث أربك وجود الأرجل والحوافر والفراء رواد الشاطئ.

وتُظهر الصور التي تم التقاطها ومشاركتها على مواقع التواصل مخلوقًا عضليًا كبيرًا ممددًا على الرمال، تآكلت فراؤه من بعض أجزاء جسده وظهرت عظامه الضخمة.

وقال رجل، لم يكشف عن اسمه، "كان طوله 15 قدمًا تقريبًا وكانت لديه عظام ملتصقة في كل مكان، يبلغ طول بعضها حوالي 4 أقدام، كما كانت له رائحة كريهة أيضًا".

وأضاف " لقد كانت متحللة بشكل سيئ. بدا لي أن هناك ثلاث تلال كبيرة من مناطق الجسد، وكلها مختلفة قليلاً وغير معروفة بالنسبة لي...، بدا الجسم ملتويًا تمامًا بلوحات من الجلد هنا وهناك".

ويبدو أن الإجماع العام هو أن الجثة تنتمي إلى بقرة أو حصان، وليست كائنًا فضائيًا.

تجدر الإشارة إلى أن المخلوق ليس أول جسم غير عادي يتفاجأ به الناس، فقد تم العثور على ما يقال إنه بقايا "كائن فضائي" ضخم من قبل اثنين من الأطباء البيطريين في فيكتوريا بأستراليا.