سياسية من أصول عربية تتحول إلى متسولة في شوارع بلجيكا

تقمصت السياسية البلجيكية، من أصول عربية، فتيحة السعيدي، شخصية متسول في شوارع بلجيكا، وذلك في إطار إعدادها كتاب حول ظاهرة التسول.

ونشرت السعيدي، العضو السابق في البرلمان البلجيكي ومجلس أوروبا، التي ولدت في الجزائر لأبوين مغربيين، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورا لامرأة تفترش الأرض وتقوم بالتسول في أحد شوارع بلجيكا وعلقت عليها" المرأة التي تتسول في الصور هي أنا".

وأضافت "تجربة مؤلمة وقاسية رغبت في القيام بها من أجل تأليف كتاب حول ظاهرة التسول"، مشيرة إلى أن الكتاب سيصدر في أكتوبر المقبل تحت عنوان "ف يجلد امرأة متسولة".

وكشفت السعيدي أنها ستتبرع بعائدات كتابها عن حقوق التأليف لإحدى الجمعيات الخيرية.