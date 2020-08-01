لماذا يستحيل فتح باب الطائرة أثناء الطيران... فيديو

ربما يعتقد البعض أنه يمكن فتح باب الطائرة أثناء تحليقها في الجو، لكن الحقيقة أن هذا الأمر يشبه المستحيل لعدة أسباب، تفسرها الحسابات الفيزيائية للضغط الجوي خارج الطائرة.

يقول موقع "تيك إنسيدر" إن فتح باب الطائرة خلال التحليق مستحيل لأسباب تتعلق بالحسابات الفيزيائية التي تقول إنه كلما زاد ارتفاع تحليق الطائرة كلما قلت مستويات الضغط الجوي خارجها.

وتابع: "كلما قل الضغط الجوي كلما أصبح التنفس أكثر صعوبة لأن نسب الأكسجين في الهواء تقل مع الارتفاع.

وعند ارتفاع 18 ألف قدم (نحو 6 كم) عن سطح البحر لا يستطيع جسم الإنسان أن يمتص الأكسجين الذي يحتاج إليه للتنفس، وهذا هو السبب في ضبط مستوى الضغط داخل الطائرة على الارتفاعات العالية إلى ما يوازي الضغط الجوي عندما تكون على ارتفاع 8 آلاف قدم (2.7 كم) عن سطح البحر.

وفي هذه المستويات 8 آلاف قدم، تنخفض مستويات الأكسجين التي يحصل عليها الجسم بنسبة 4 في المئة فقط، وهو ما لا يؤثر على قدرات الجسم ووظائفه الحيوية.

وتحلق الطائرات الحديثة على ارتفاع 36 ألف قدم أي نحو (12 كم) فوق سطح البحر، وإذا لم يتم إعداد تلك الطائرات عند مستوى ضغط جوي ثابت من الداخل فإنها ستؤثر على من داخلها.

Why it's impossible for you to open an airplane door mid-flight pic.twitter.com/RWrE0SFfmF — Tech Insider (@techinsider) August 1, 2020

ويختلف الوضع بصورة كبيرة بين داخل الطائرة وخارجها، ويكون باب الطائرة نحو 180 سم طولا، ونحو 90 سم عرضا، وهو ما يجعله يتعرض لضغط خارجي يتم حسابه فيزيائيا بما يوازي 24 ألف رطل (أكثر من 10 آلاف كغ)، بينما لا يستطع أقوى رجل في العالم حمل أكثر من 1102 رطل (نحو 490 كغ).