باندا تتجول بإحدى الغابات... فيديو

تقوم الحيوانات البرية برحلات يومية داخل الغابات بحثا عن الطعام، لكن في بعض الأحيان تقوم بنوع آخر من رحلات التجوال، التي تبدو وكأنها رحلة سفاري لاستطلاع المكان.

ويرصد مقطع فيديو نشرته صفحة "تشاينا نيوز" على "تويتر" حيوان باندا وهو يقوم بالتجوال حول إحدى المحميات الطبيعية في محافظة سيتشوان الصينية، جنوب غربي الصين.

A wild giant #panda was spotted wandering around at a nature reserve in SW China's Sichuan Province pic.twitter.com/L5HVfCLI0K — China News 中国新闻网 (@Echinanews) August 1, 2020

ويظهر حيوان الباندا وهو يحوم حول المحمية في طريق بري ثم محاولته عبور مانع مائئ قبل أن يعود إلى البر مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن الباندا الكبيرة حيوان ثديي من فصيلة الدببة، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض ويخضع لحماية خاصة في العديد من الدول.