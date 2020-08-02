دراسة تشيد بسياسة حمت العالم من 1.5 مليون إصابة بـ"كورونا"

أشادت دراسة علمية حديثة بسياسة اتبعتها معظم دول العالم، وهي ما حمت العالم من إضافة 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشارت الدراسة المنشورة عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن سياسة التباعد الاجتماعي كان لها أثر السحر في تقليل إصابات "كوفيد 19".

وأوضحت أن الخبراء وجدوا أن انتشار الفيروس عن طريق العطس والسعال تباطأ بصورة كبيرة، بسبب سياسات التباعد الاجتماعي، والتدابير الأخرى مثل نظافة اليد.

وقالت الدراسة إن حفاظ الناس على مسافة "6 أقدام" بين بعضهم البعض، ساعد في منع ظهور 1.5 مليون إصابة جديدة بـ"كوفيد 19".

ووجدت الدراسة أن 46 دولة حول العالم، ساعد "التباعد الاجتماعي" في تقليل إصابات كورونا فيها بصورة كبيرة جدا وملحوظة إلى حد بعيد.

وكان يمكن عدم تطبيق تلك الإجراءات، وفقا للدراسة، أن يضيف 1.5 مليون إصابة مؤكدة بـ"كوفيد 19" في أسبوعين فقط.