فنانة عربية تعود لطليقها بعد عامين من الانفصال... صور

أعلنت الفنانة المصرية إيناس عز الدين زواجها للمرة الثانية، من طليقها السابق أحمد قمر، وذلك بعد انفصال دام عامين.

ونشرت الفنانة المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، صورا لها برفقه زوجها، وهي مرتدية فستان الزفاف، معلقة عليها بقولها: "والفرصة الثانية بنستناها".

واحتفلت إيناس في أول أيام عيد الأضحى، بعقد قرانها على مدير أعمالها وطليقها السابق أحمد قمر، واقتصر الحفل على حضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين لهما في الإسكندرية.

وكان الطرفان قد عادا للزواج مرة أخرى منذ شهر، إلا أن إيناس لم تعلن ذلك نهائيًا، لرغبتها بالظهور بشكل رسمي.

وكانت عز الدين قد أعلنت انفصالها عن زوجها أحمد قمر في مارس/ آذار 2018.