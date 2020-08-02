صورة نادرة لبئر زمزم منذ 74 عاما تعود إلى عهد الملك سعود

وأظهرت الصورة، بئر زمزم وقد أزيل المبنى بعد التوسعة السعودية الأولى في عهد الملك سعود لغرض تهيئة المطاف.

​وأعلنت السعودية سابقا أن مناسك الحج التي تقرر أن تقام بأعداد محدودة جدا هذا العام على خلفية فيروس كورونا، ستبدأ في 29 يوليو/تموز، وقالت إنه سيتم السماح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام، وذلك بسبب المخاوف من الفيروس، علما أن 2.5 مليون شخص أدوا المناسك في 2019.