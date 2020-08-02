مصر... مصرع لاعب الإسكواش مروان عبد النبي في حادث

توفي لاعب الإسكواش المصري مروان عبد النبي، في حادث، اليوم الأحد، ونعاه أبطال اللعبة في مصر بعدما تم إعلان نبأ وفاته.

facebook/nourelsherbini نور الشربيني بطلة العالم للإسكواش للمرة الرابعة في تاريخها "الكابتن" المصري، وقال إن "أبطال الاسكواش نعوا مروان عبد النبي لاعب اسكواش سموحة، الذى توفي اليوم نتيجة حادث أليم".

وأضاف: "وجه أبطال الاسكواش العزاء من خلال رسائل مؤثرة عبر حساباتهم على (إنستغرام)، وأبرزهم اللاعب على فرج ومروان الشوربجي والنجم المعتزل رامي عاشور وزاهد سالم وفارس الدسوقي ونوران جوهر".

ولفت الموقع إلى أن "النشاط الرياضي للاسكواش متوقف منذ شهر مارس/ أذار الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعود المسابقات الرسمية خلال الفترة المقبلة بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بعودة المسابقات خلال شهر أغسطس/ آب الجاري.