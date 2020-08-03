تلقت إشادات واسعة.. أم تحفر نفقا لتهريب ابنها من السجن

ألقى حراس سجن في منطقة زابوريزهيا الأوكرانية القبض على أم تبلغ من العمر 51 عاما، عقب قيامها بحفر نفق طوله نحو 10 أمتار بالقرب من السجن لتهريب ابنها، مرتكب جريمة قتل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استأجرت السيدة منزلا بالقرب من السجن، واستغرق حفر النفق بأحد الحقول القريبة من السجن ثلاثة أسابيع.

وكانت الأم تحفر بمفردها مستخدمة أدوات بدائية وكانت تحفر ليلا حتى لا تلفت الأنظار.

وتمكنت الأم من تحويل ثلاثة أطنان من التراب، وعثرت الشرطة خلال تفتيش المنزل المستأجر على أدوات الحفر.

ورغم فعلتها لاقت تلك الأم ثناء من الأوكرانيين الذين يرون أنها أم حقيقية وليست من أولئك السيدات اللائي يتخلين عن أطفالهن، بحسب العديد من التعليقات.