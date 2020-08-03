واتسآب يستعد لإطلاق "ميزة ينتظرها الجميع"

ذكرت تقارير أن تطبيق "واتسآب" سيطرح ميزة جديدة تتيح كتم صوت المجموعات والدردشات الفردية المزعجة، بصورة نهائية.

ومن المقرر أن يتم اعتماد التقنية الجديدة في النسخة التجريبية "بيتا" عبر نظام تشغيل أندرويد.

#Whatsapp to roll out a new feature enabling users to "Mute Always' individuals or group chats.#UAE_BARQ_EN pic.twitter.com/ogB7y005ma — UAE BARQ (@UAE_BARQ_EN) August 3, 2020

ستمكن "واتسآب" المستخدمين من تحديد مدة كتم أي إشعارات من دردشات فردية أو مجموعات، على أن تبدأ من 8 ساعات وتصل إلى عام كامل.

كما سيتم إضافة أيقونة "دائماً" إلى خانة المدة والتي من شأنها أن تسمح بكتم الإشعارات بصورة نهائية.