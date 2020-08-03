مصر.. إعلان موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، أن نتيجة الثانوية العامة سيتم اعتمادها في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح غد الثلاثاء، على أن تكون متاحة لجميع الطلبة من الساعة الثانية ظهر نفس اليوم.

وقال الوزير عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "سوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية ظهر الغد".

ويوجه شوقي رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى لطلبة الثانوية العامة، يهنئهم خلالها بالنتيجة.

وتقدم وزير التعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية على ما حققه الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.