فنانة سورية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

كشفت فنانة سورية، يوم أمس الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وطمأنت جمهورها ومحبيها بأنها قوية وستتعافى لتتابع التصوير.

ونشرت الفنانة السورية أمل عرفة إعلانا على صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه إن "خمسة أطباء أكدوا إصابتي بكوروناية بنت حلال".

وأشارت عرفة إلى أنها تتعامل مع الحالة على أنها "غريب عادي"، رغم الألم، وقالت إن الجميع سيصابون بكورونا وطالبت بالانتباه للكبار وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت عرفة، قائلة: "الحياة مزحة مرات بتكون بايخة.. نحنا ضيوف بس، ألف سلامة سوريا".

وختمت الفنانة السورية قائلة: "بشكر الأطباء الذين يعملون لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة".