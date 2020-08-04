غوغل يحتفي بأول مخرجة وموسيقية مصرية

احتفل محرك البحث "غوغل" بذكرى ميلاد مؤلفة وكاتبة ومخرجة مصرية، هي بهيجة حافظ، التى لا يعرفها كثيرون.

تمر اليوم الذكرى 112 لميلاد أول مخرجة مصرية، حيث ولدت في محافظة الإسكندرية، وبدأت في تعلم الموسيقى حتى حصلت على دبلوم الموسيقى من فرنسا.

ودرست بهيجة حافظ الإخراج والسينما في ألمانيا، حسب مواقع صحفية مصرية.

وفي عام 1932، أنشأت شركة الفنار للإنتاج الفني، وأنتجت فيلم "الضحية" في نفس العام. وكان أول أفلامها كمخرجة عام 1944، بعنوان "ليلى البدوية".

وظهرت بهيجة حافظ في فيلم "القاهرة 30" لصلاح أبوسبف حيث أدت دور أميرة.

وتعدها مصر من الرائدات في مجال السينما والموسيقى، حيث كانت أول من أنشأ نقابة للمهن الموسيقية عام 1937.

وكانت حافظ أول من ألف الموسيقى التصويرية للأفلام في مصر، ومنها أفلام "ليلى بنت الصحراء"، وفيلم "زينب" الصامت، وقد قامت ببطولته أمام الممثلين زكي رستم وسراج منير، واعتبرت أول وجه نسائي يظهر في السينما المصرية.

وتعرضت بهيجة حافظ لمعاملة سيئة من قبل أهلها بداية عملها في السينما والموسيقى.

وتوفيت بهيجة حافظ في 13 ديسمبر/كانون الأول عام 1983، في القاهرة، عن عمر يناهز 75 عاماً إثر تعرضها لأزمة قلبية.