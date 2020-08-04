أسرار عن طعام الطائرات قد تدفعك لعدم تناوله

كشف مختصون عن بعض أنوع الطعام التي يفضل الامتناع عن تناولها على متن الطائرات خلال الرحلات الجوية، كونها قد تتسبب في مشاكل صحية للمسافر.

موسكو - سبوتنيك. وينصح الخبراء بعدم تناول منتجات الألبان، لأنها قد تكون فاسدة بسبب عدم تخزينها بصورة صحيحة قبل نقلها إلى متن الطائرة، كما يجب الامتناع عن تناول الفواكه، لأنها عادة تقطع قبل ساعات من الرحلة الجوية لذلك يضيفون لها مواد حافظة للحفاظ على نضارتها.

ويجب الامتناع عن تناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الدهون والسكر، لأنها قد تكون سببا لسوء الحالة الصحية.

وأشار الخبراء إلى أن تحليق الطائرات على ارتفاع كبير يبطئ عملية هضم الطعام، ما قد يؤدي إلى الشعور بالضيق والغثيان.

ولهذا، ينصح بالامتناع عن تناول سندويشات اللحم والنقانق، خاصة وأنها لا تكون قد خضعت للمعالجة الحرارية، كما أن لحم الدجاج والديك الرومي المقطع، قد يحتوي على بكتيريا من سلالة لستيريا موجبة الغرام، تجنبا للتسمم.

وأفاد المختصون أن ما يجب فعله أثناء الرحلات الجوية، هو الاكتفاء بشرب كمية كبيرة من الماء المعبأ في قناني وليس الذي يتدفق من الصنبور، ولا ينصح بتناول الشاي والقهوة وكذلك استخدام مكعبات الثلج، كما ينصح الخبراء، بضرورة تناول وجبة جيدة قبل المغادرة، والامتناع عن تناول الطعام على متن الطائرة.