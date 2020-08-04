لماذا ظهر علم دولة عربية في فيديو كليب بيونسي الجديد

وأصدرت "ديزني+"، يوم الخميس 30 يوليو/تموز، فيديو كليب بيونسي الجديد "Already"، يظهر فيه شخص يحمل العلم المغربي وهو يقف على بعد أمتار قليلة من المغنية الأمريكية والفائز بجائزة غرامي 24 مرة.

ويمكن رؤية العلم المغربي في الدقيقة 4:18 من المقطع.

y’all don’t even know but i was the one holding the moroccan flag in the new beyonce music vid 🇲🇦 pic.twitter.com/n34ajNXf5h — YAZZY (@ysndotcom) July 31, 2020

وظهر العلم المغربي في ألبوم بيونسي في نفس اليوم الذي كان فيه الشعب المغربي يحتفل بالذكرى الحادية والعشرين لتتويج الملك محمد السادس.

ويتساءل ملايين المغاربة حول العالم لماذا اختارت بيونسي العلم المغربي من بين جميع الأعلام الأخرى. وقد يكمن الجواب في حقيقة أن إحدى راقصاتها هي الراقصة المغربية حجيبة فهمي.

ومن غير المعلوم سبب إدخال بيونسي العلم في كليبها، واعتقد بعضهم أن السبب يكمن وراء انتمائها إلى طائفة الموريش، التي تتخذ من العلم المغربي رمزا لها، وهي طائفة أسسها نوبل درو علي، في العام 1913، الذي أعلن نفسه نبياً وأسس معتقداً يمزج بين الإسلام والمسيحية.

وحملت الأغنية طابعاً أفريقياً من حيث استخدام التوزيع الموسيقي "الأفرو" وتفاصيل الثقافة البصرية من التراث الأفريقي.

والأغنية هي جزء من ألبوم "Black Is King" المستوحى من فيلم "The Lion King: The Gift".