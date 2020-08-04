موعد عرض فيلم "الحوت الأزرق" في دور السينما المصرية

وقال الفنان المصري، علاء مرسي، أحد أبطال الفيلم، إن صناع العمل ينتظرون قرار مجلس الوزراء الذي يقرر فيه رفع أعداد المشاهدين في صالات السينما إلى 50 % من الجمهور.

وخرج الفيلم من سباق عيد الأضحى نظرا لاستمرار حضور 25 % فقط من الجمهور في قاعات السينما، وهو ما أدى بصناع العمل إلى تأجيل عرضه بسبب صعوبة تحقيق الإيرادات.

وحسب علاء مرسي، من المقرر أن يطرح الفيلم يوم 15 و20 أغسطس/ آب، حسب ما ورد في تصريحاته لموقع "مصراوي" المحلي.

وتمنى علاء مرسي أن ينال فيلم الحوت الأزرق إعجاب الجمهور، وأن يحقق إيرادات جيدة.

وفرضت جائحة كورونا صعوبات على مشاهدة الأفلام في السينما، بسبب منع التجمعات في الأماكن العامة.