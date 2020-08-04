تفاصيل شخصية محمد رمضان في مسلسل "موسى" لرمضان 2021

كشف الفنان المصري، محمد رمضان، عن مظهره في مسلسله التلفزيوني المقبل "موسى"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021.

وشارك رمضان معجبيه ملصقا غير رسمي للمسلسل، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه وهو يرتدي "صديري" فقط.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن محمد رمضان سيجسد في أحداث مسلسل "موسى" شخصية السفاح "خط الصعيد"، الذي أثار الرعب في صعيد مصر، بعد تشكيله لعصابة من المطاريد والمجرمين.

ومسلسل "موسى" سيناريو ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، ومن المنتظر البدء في تصويره مع نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

يشار إلى أن محمد رمضان قرر الشروع في مسلسله "موسى"، بعد قرر تأجيل تقديم مسلسل "الامبراطور" الذي يروي سيرة الفنان المصري الراحل، أحمد زكي، بسبب خلافات الورثة.

وكان محمد رمضان حقق نجاحا كبيرا في رمضان 2020 بمسلسله "البرنس"، والذي تدور أحداثه حول عائلة "البرنس"، "رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش، و"رأفت" أحمد فهيم زوج أخته.